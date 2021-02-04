Прядкин: где будет доигрывать «Тамбов»? Сезон не закончился, они играли в Мордовии

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин ответил на вопрос, в каком городе «Тамбов» будет доигрывать сезон.

«В каком городе будет играть клуб? Сезон не закончился, они играли в Мордовии. Если по окончании сезона футбольный клуб „Тамбов“ по спортивному принципу вылетит в какой-то другой дивизион — он не получит лицензию, давайте честно. Более того, их стадион рассчитывается на ПФЛ и ФНЛ.

Что им делать с футболистами, которые уже расторгли договор? Не знаю, это к руководству. Будут ли им возвращены деньги, которые клуб задолжал? Нам главное сейчас — соблюсти все юридические тонкости по отношению к футболистам. Те, кто должен получать заработную плату, должны её получать. А там дальше идут налоги и так далее. Безусловно, выводы в беседе с руководством РФС мы сделали.

У нас было оперативное совещание, каждый раз нужно всё прописывать более жёстко. Сейчас у нас один бюджет, который должен быть утверждён. Утверждён он должен быть не только спорткомитетом, но и организацией, которая занимается финансами. Выводы у нас делаются из всего. Где-то мы уверены в том, что мы сделаем всё, чтобы помочь, повторяюсь», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.