Прядкин: у «Тамбова» сейчас есть 120 млн рублей

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о нынешнем финансовом положении «Тамбова».

«Суммарно у «Тамбова» сейчас около 120 миллионов рублей — это вместе с нашими деньгами. Маловато, поэтому будут изысканы дополнительные средства. В основном деньги уйдут на погашение долгов футболистам и выплат заработных плат. Но ещё есть специальная дорожная карта, которую мы разработали, — там сумма будет увеличена. За счёт чего? Вопрос к губернатору. Мы сегодня увидели, что всё будет идти через Федеральный центр»,— передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее Прядкин заявил, что «Тамбов» должен получить от РПЛ порядка 51 млн рублей. Обычно эти деньги выплачиваются по итогам сезона, но ради спасения клуба рассматривается вариант выдачи средств раньше срока.