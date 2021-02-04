Клубы РПЛ рассмотрят возможность бесплатной аренды нескольких игроков в «Тамбов»

Генеральный директор «Рубина», член исполкома РФС Рустем Сайманов прокомментировал информацию о том, что некоторые клубы РПЛ выразили готовность отдать футболистов в аренду «Тамбову» и платить им заработную плату.

«Рассматривают ли клубы возможность отдать несколько своих игроков „Тамбову“ в аренду? Да, это тоже будет рассмотрено. Мы изучали это предложение. Важно, чтобы на запланированной видеоконференции были сами руководители клубов. Никто не делегировал другим людям решение таких вопросов. Но вопрос обсуждается. Также мы с РФС проводим консультации, все вместе мы придём к единому решению этого вопроса.

В чём интерес клубов? Это же широко распространённая практика. У нас ведь тоже выступал Ташаев: в «Спартаке» он получал большие деньги, в «Рубине» — нет. Футболисты получат игровую практику. Речь, конечно, не идёт о лидерах. Будут отправлены вполне компетентные игроки, которые не проходят в заявку своих клубов", — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.