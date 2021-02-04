Сайманов: обсуждаем возможное введение концепции залога в РПЛ

Генеральный директор «Рубина» и по совместительству член исполкома РФС Рустем Сайманов заявил, что из-за ситуации с «Тамбовом» рассматривается вариант введения концепции залогов со стороны клубов Российской Премьер-Лиги.
«Это же не только зона ответственности Сергея Геннадьевича Прядкина. Нужны определённые правила и гарантии — мы их сейчас все вместе пишем. Слуцкий, например, рассказывал, что в Нидерландах клубы оставляют залог. Мы рассматриваем концепцию залога. Она подходит, но там много нюансов возникает. Мы сейчас в горячем обсуждении», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что «Тамбов» может досрочно получить от РПЛ порядка 51 млн рублей за сезон-2020/2021. На данный момент клуб имеет на балансе около 120 млн рублей.
- 4 февраля 2021
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