«Зенит» решает вопрос с арендой Васютина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что петербургский клуб ведёт переговоры с клубом, желающим взять в аренду голкипера Александра Васютина.
«Что касается Васютина, то сейчас решается вопрос о его аренде. У него есть предложение, сейчас он находится в стадии согласования, и, если всё получится, Саша уйдёт в аренду», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Сообщалось, что Васютиным интересуется шведский «Юргорден», который планирует арендовать Васютина до конца 2021 года.
Васютин — воспитанник «Зенита». Голкипер выступал за финский «Лахти» и норвежский «Сарпсборг», после чего вернулся в петербургский клуб летом 2019 года. Контракт 25-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне Васютин ни разу не сыграл за «Зенит».
- 4 февраля 2021
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