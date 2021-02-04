«Зенит» решает вопрос с арендой Васютина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что петербургский клуб ведёт переговоры с клубом, желающим взять в аренду голкипера Александра Васютина.

«Что касается Васютина, то сейчас решается вопрос о его аренде. У него есть предложение, сейчас он находится в стадии согласования, и, если всё получится, Саша уйдёт в аренду», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Сообщалось, что Васютиным интересуется шведский «Юргорден», который планирует арендовать Васютина до конца 2021 года.



Васютин — воспитанник «Зенита». Голкипер выступал за финский «Лахти» и норвежский «Сарпсборг», после чего вернулся в петербургский клуб летом 2019 года. Контракт 25-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне Васютин ни разу не сыграл за «Зенит».