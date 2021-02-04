Черчесов и Кудряшов вместе посетили матч «Динамо» и «Кайрата»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч московского «Динамо» и казахстанской команды «Кайрат» (2:0). За встречей наставник национальной команды наблюдал в компании Фёдора Кудряшова. Черчесов опубликовал фотографию с защитником в «Инстаграме».
Тренировочные сборы «Динамо» проходят в Турции, а Кудряшов выступает за турецкий «Антальяспор». Поэтому Фёдору не составило труда посетить матч с участием российской команды и встретиться с главным тренером сборной.
Напомним, несколькими днями ранее в Турции Станислав Черчесов со своим тренерским штабом уже посетил тренировку грозненского «Ахмата» и успел побывать на двух контрольных матчах: сначала — с участием столичного «Динамо», затем посмотрел встречу «Рубин» — «Химки».
Станислав Черчесов рассказал о работе тренерского штаба сборной России в Турции
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