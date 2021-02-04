Пранделли: «Фиорентина» знала, что Кокорину нужно три недели на адаптацию

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли прокомментировал состояние нападающего Александра Кокорина.

«Состояние Кокорина улучшается. Мы знали, что ему нужно три недели, чтобы адаптироваться. Кевин Малку уже готов и может играть», — приводит слова Пранделли пресс-служба «Фиорентины» в «Твиттере».

РФС отправил всю документацию, необходимую для того, чтобы Кокорин мог играть в Серии А. Российский форвард имеет возможность попасть в заявку «Фиорентины» на матч с «Интером».

Матч 21-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» — «Интер» состоится завтра, 5 февраля, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр будет выступать за «фиалок» под 91-м номером.