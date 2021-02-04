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Английская Премьер-лига объявила даты проведения перенесённых матчей

Английская Премьер-лига объявила даты проведения перенесённых матчей
Футбол / Англия 0
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Английская Премьер-лига объявила даты проведения перенесённых матчей.

Как сообщает официальный сайт АПЛ, перенесённый матч 17-го тура «Бёрнли» — «Фулхэм» состоится в среду, 17 февраля. Начало — в 21:00 мск. Изначально эта встреча должна была состояться 3 января, но лига перенесла матч из-за вспышки коронавируса у «дачников».

17 февраля пройдёт ещё одна встреча — матч 16-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» — «Манчестер Сити». Начало — в 23:15 мск. Команды должны были сыграть 29 декабря 2020 года, но из-за эпидемии COVID-19 в стане «горожан» встреча не состоялась в намеченные сроки.

А во вторник, 23 февраля, «Лидс Юнайтед» примет «Саутгемптон». Начало — в 21:00 мск. Матч должен был состояться 20 января, но лиге пришлось пойти на встречу Футбольной ассоциации Англии (FA) и перенести встречу на более позднюю дату, чтобы «святые» 19 января смогли провести матч 3-го раунда Кубка Англии со «Шрусбери Таун» (2:0).

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