Правительство Германии запретило «Ливерпулю» въезд на территорию страны на матч ЛЧ

Запланированный на 16 февраля матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» не сможет пройти на домашнем стадионе «быков».



«Постановление «О защите от распространения коронавируса», принятое правительством Германии в прошлую пятницу, предусматривает лишь несколько исключений. Никаких специальных правил для профессиональных спортсменов в нём не указано. Федеральная полиция ФРГ сегодня, 4 февраля, сообщила клубу «РБ Лейпциг», что описанный случай не подпадает под исключения», — цитирует заявление правительства Германии Sky Sports.



Немецкое правительство запретило въезд всем прибывшим из районов, затронутых мутациями COVID-19, по крайней мере до 17 февраля, за исключением граждан Германии или людей, имеющих вид на жительство в ФРГ. Запрет вступил в силу в субботу, 30 января.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» запланирован на 16 февраля. Ответная встреча должна пройти 10 марта.

«РБ Лейпциг» может грозить техническое поражение в домашнем матче ЛЧ с «Ливерпулем»