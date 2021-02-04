Правительство Германии запретило «Ливерпулю» въезд на территорию страны на матч ЛЧ

Запланированный на 16 февраля матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» не сможет пройти на домашнем стадионе «быков».
«Постановление «О защите от распространения коронавируса», принятое правительством Германии в прошлую пятницу, предусматривает лишь несколько исключений. Никаких специальных правил для профессиональных спортсменов в нём не указано. Федеральная полиция ФРГ сегодня, 4 февраля, сообщила клубу «РБ Лейпциг», что описанный случай не подпадает под исключения», — цитирует заявление правительства Германии Sky Sports.
Немецкое правительство запретило въезд всем прибывшим из районов, затронутых мутациями COVID-19, по крайней мере до 17 февраля, за исключением граждан Германии или людей, имеющих вид на жительство в ФРГ. Запрет вступил в силу в субботу, 30 января.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» запланирован на 16 февраля. Ответная встреча должна пройти 10 марта.
- 4 февраля 2021
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