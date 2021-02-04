Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Правительство Германии запретило «Ливерпулю» въезд на территорию страны на матч ЛЧ

Правительство Германии запретило «Ливерпулю» въезд на территорию страны на матч ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:

Запланированный на 16 февраля матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» не сможет пройти на домашнем стадионе «быков».

«Постановление «О защите от распространения коронавируса», принятое правительством Германии в прошлую пятницу, предусматривает лишь несколько исключений. Никаких специальных правил для профессиональных спортсменов в нём не указано. Федеральная полиция ФРГ сегодня, 4 февраля, сообщила клубу «РБ Лейпциг», что описанный случай не подпадает под исключения», — цитирует заявление правительства Германии Sky Sports.

Немецкое правительство запретило въезд всем прибывшим из районов, затронутых мутациями COVID-19, по крайней мере до 17 февраля, за исключением граждан Германии или людей, имеющих вид на жительство в ФРГ. Запрет вступил в силу в субботу, 30 января.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» запланирован на 16 февраля. Ответная встреча должна пройти 10 марта.

«РБ Лейпциг» может грозить техническое поражение в домашнем матче ЛЧ с «Ливерпулем»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021