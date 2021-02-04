Ди Мария: хочу остаться в «ПСЖ», ведь в следующем году к нам может присоединиться Месси

Фланговый нападающий «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария подтвердил, что ведёт переговоры о продлении контракта с клубом. Аргентинский вингер объяснил, почему хочет остаться в стане парижан.
«Мы ведём переговоры о продлении контракта. Я бы хотел остаться в «ПСЖ», поскольку есть вероятность, что в следующем году с нами будет играть Лионель Месси», — приводит слова Ди Марии журналист Николо Скира в «Твиттере».
Отмечается, что «ПСЖ» предлагает Анхелю контракт до 2023 года. Transfermarkt оценивает 32-летнего аргентинца в € 22 млн. В нынешнем сезоне Ди Мария провёл за «парижан» 24 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.
Напомним, «Пари Сен-Жермен» ведёт также переговоры о пролонгации сотрудничества с Неймаром. Бразилец уже дал своё согласие на продление контракта.
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