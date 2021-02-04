Одион Игало перешёл в «Аль-Шабаб»

Нападающий «Шанхай Шеньхуа» Одион Игало продолжит карьеру в Саудовской Аравии. 31-летний нигериец подписал контракт с «Аль-Шабаб», об этом информирует официальная пресс-служба клуба в «Твиттере».

Стороны подписали контракт до лета 2023 года. Финансовые детали сделки не разглашаются. Transfermarkt оценивает Игало в € 4 млн.

Напомним, в прошлом году Одион выступал на правах аренды за «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» нигерийский форвард сыграл 23 матча и забил 5 голов. Манкунианцы заплатили за годичную аренду Игало € 12 млн. В январе 2021 года игрок вернулся в расположение «Шанхай Шеньхуа».

На счету Одиона Игало также 35 матчей и 16 голов за национальную команду Нигерии. Ранее «Манчестер Юнайтед» исключил нападающего из своей заявки на матчи Лиги Европы.