Новичок «Рубина» Саито травмировал связки голеностопа

Полузащитник «Рубина» Мицуки Саито повредил связки голеностопного сустава, сообщает пресс-служба казанцев.



«Во время тренировки на сборе в Турции Саито получил травму, после чего сразу покинул поле. У игрока диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава. Желаем Мицуки скорейшего выздоровления и возвращения на поле!» — говорится в сообщении пресс-службы.

«Рубин» объявил о переходе полузащитника Мицуки Саито в декабре 2020 года. Ранее хавбек выступал за японский клуб «Сенан Бельмаре». Казанцы арендовали игрока на полтора года, прописав в соглашении пункт о выкупе прав.



Мицуки Сайто родился 10 января 1999 года в городе Фудзисава (Япония). Он играет на позиции центрального полузащитника и атакующего полузащитника. В лиге J1 провёл 75 матчей, забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Выступал за юношеские сборные Японии, в настоящее время он игрок сборной Японии U23. Обладатель Кубка японской лиги (2018).