Стали известны подробности предполагаемых изменений формата Лиги чемпионов УЕФА

Английская Премьер-лига представила своим акционерам предложения УЕФА по изменению формата Лиги чемпионов, в повестке дня которых значится серьёзная перестройка группового этапа главного клубного турнира Европы.



По сообщениям Sky Sports, предпочтительный вариант УЕФА включает в себя отказ от нынешнего формата групповой стадии турнира, где в настоящее время 32 команды разбиты на восемь равных групп. Команды в каждой из групп играют друг с другом дома и на выезде. На замену должен прийти формат, в котором 32 команды будут играть с 10 различными соперниками и все команды будут располагаться в сводной таблице.



Как сообщает источник, изменения могут включать в себя также увеличение количества команд на групповой стадии (с 32 до 36), а также изменение расчёта коэффициентов, используемых для посева команд при жеребьёвке.

УЕФА хочет реформировать Лигу чемпионов. Всё из-за угрозы создания Суперлиги Президент Чеферин уговаривает топ-клубы не участвовать в новом турнире.