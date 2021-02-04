Хорхе Сампаоли может возглавить «Марсель»

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Экс-наставник «Севильи» и сборной Аргентины Хорхе Сампаоли близок к назначению на пост главного тренера «Марселя». Стороны уже согласовали детали сотрудничества, об этом информирует издание AS.

Сампаоли согласился возглавить «Марсель», но сначала он планирует завершить сезон с «Атлетико Минейро». До конца сезона в Бразилии осталось четыре матча внутреннего чемпионата, поэтому Хорхе сможет прийти на тренерский мостик «провансальцев» примерно через месяц.

Напомним, несколькими днями ранее Андре-Виллаш Боаш подал в отставку с должности главного тренера «Марселя». Французский клуб предлагал контракт Маурицио Сарри, но итальянский специалист отказался.

В 19 матчах французской Лиги 1 «Марсель» набрал 32 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице. Из-за неудовлетворительных результатов «провансальцев» болельщики команды недавно устроили массовые беспорядки.