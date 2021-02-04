Определился соперник «Баварии» в полуфинале клубного ЧМ
В матче 1/4 финала клубного чемпионата мира египетский «Аль-Ахли» обыграл катарский «Аль-Духаиль». Встреча проходила в Катаре и завершилась со счётом 1:0.
На 30-й минуте единственный гол забил Хуссейн эль-Шахат. «Аль-Ахли» стал соперником мюнхенской «Баварии». Египетский клуб встретится с немецким в полуфинале турнира 8 февраля. В другом полуфинале сыграют бразильский «Палмейрас» и мексиканский «Тигрес», который в четвертьфинальном матче обыграл южнокорейский «Ульсан» (2:1).
В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» обыграла «Хоффенхайм». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 4:1. «Бавария» набрала 45 очков и занимает первое место в таблице Бундеслиги.
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