«Реал» выставил на трансфер Марсело

Левый защитник Марсело может покинуть мадридский «Реал» ближайшим летом. «Королевский клуб» выставил 32-летнего бразильца на трансферный рынок, сообщает El Chiringuito.

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не рассчитывает на Марсело. Французский специалист готов на постоянной основе отдать левый фланг обороны Ферлану Менди. В связи с этим «Реал» хочет продать бразильца летом 2021 года, чтобы не отпускать его через год бесплатно по истечении контракта.

Напомним, Марсело пополнил состав «Реала» 1 января 2007 года. С тех пор он провёл за «Королевский клуб» 517 матчей, забил 38 голов и отдал 100 результативных передач. Transfermarkt оценивает опытного бразильца в € 10 млн.

Ранее СМИ приписывали Марсело интерес со стороны «Монако».