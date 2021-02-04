«Реал» выставил на трансфер Марсело
Левый защитник Марсело может покинуть мадридский «Реал» ближайшим летом. «Королевский клуб» выставил 32-летнего бразильца на трансферный рынок, сообщает El Chiringuito.
Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не рассчитывает на Марсело. Французский специалист готов на постоянной основе отдать левый фланг обороны Ферлану Менди. В связи с этим «Реал» хочет продать бразильца летом 2021 года, чтобы не отпускать его через год бесплатно по истечении контракта.
Напомним, Марсело пополнил состав «Реала» 1 января 2007 года. С тех пор он провёл за «Королевский клуб» 517 матчей, забил 38 голов и отдал 100 результативных передач. Transfermarkt оценивает опытного бразильца в € 10 млн.
Ранее СМИ приписывали Марсело интерес со стороны «Монако».
Зидан: мне больно не ставить Иско и Марсело в состав. У них трудная ситуация
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