Крюцюк совершил ужасное столкновение с игроком «Порту». На поле выехала скорая

В матче 17-го тура португальской Примейры российский голкипер «Белененсеша» Станислав Крицюк совершил ужасное столкновение с защитником «Порту» Нану. На поле стадиона «Белененсеша» выехала скорая, игра была остановлена.

Инцидент произошёл на 87-й минуте встречи при счёте 0:0. Во время навеса футболиста «Порту» в штрафную «Белененсеша» Крицюк пошёл на перехват, защитник «Белененсеша» был первым на мяче, однако россиянин налетел на Нану, который боролся за мяч. Игрок «Порту» серьёзно пострадал, его увезли на машине скорой помощи.

После 10-минутной остановки матч возобновился. Крицюк смог продолжить игру.

До матча «Белененсеш», набрав 15 очков, занимал 13-е место в турнирной таблице Примейры. «Порту» (38) шёл вторым.