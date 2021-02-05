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Президент итальянской «Новары» подал в отставку. Его поймали с крупной суммой денег

Президент итальянской «Новары» подал в отставку. Его поймали с крупной суммой денег
Футбол / Италия 0
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Президент итальянского клуба «Новара» Марчелло Чианчи подал в отставку после того, как его поймали с конвертом, в котором было € 200 тыс. Глава клуба из Серии С не смог объяснить происхождение этих денег, поэтому сумма была конфискована, а в отношении функционера началось расследование. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

50-летний Чианчи был остановлен дорожной полицией. При обыске автомобиля у него нашли конверт с деньгами, который был спрятан на дне коробки с едой. Марчелло не смог должным образом объяснить наличие такой суммы наличных, чем вызвал подозрения в свой адрес. После этого функционер объявил об уходе с поста президента «Новары».

Пресс-служба «Новары» сообщила, что найденные в машине президента деньги не имеют никакого отношения к клубу и являются личным делом Чианчи.

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