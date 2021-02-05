Станислав Крицюк признан лучшим игроком матча «Белененсеш» — «Порту»

Российский голкипер Станислав Крицюк признан лучшим игроком матча 17-го тура португальской Примейры «Белененсеш» — «Порту» (0:0) по версии статистического ресурса GoalPoint.

Крицюк отыграл всю встречу, на его счету 6 сейвов. Оценка российского голкипера за матч — 7.7.

Напомним, в этом же матче Станислав стал участником ужасного столкновения с защитником «Порту» Нану. На поле выехала скорая, игра была остановлена. Инцидент произошёл на 87-й минуте встречи при счёте 0:0. Во время навеса в штрафную «Белененсеша» Крицюк пошёл на перехват, защитник «Порту» играл на опережение, однако россиянин налетел на Нану, который боролся за мяч. Игрок «Порту» серьёзно пострадал, его увезли на машине скорой помощи.