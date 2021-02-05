Крицюк на полном ходу врезался в голову игрока «Порту». Видео жуткого столкновения

В матче 17-го тура португальской Примейры между «Белененсешем» и «Порту» (0:0) произошло ужасное столкновение голкипера Станислава Крицюка и защитника Нану. Видео эпизода размещено в «твиттере» «Матч ТВ».

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Инцидент произошёл на 87-й минуте встречи при счёте 0:0. Во время навеса футболиста «Порту» в штрафную «Белененсеша» Крицюк пошёл на перехват, защитник «Белененсеша» был первым на мяче, однако россиянин на полном ходу налетел на Нану, который боролся за мяч. Игрок «Порту» потерял сознание, его увезли на машине скорой помощи, которая выехала прямо на футбольное поле. Футболисты «драконов» плакали, глядя на то, как Нану оказывают помощь.

Встреча была остановлена на 10 минут. После возобновления российский голкипер смог продолжить игру.