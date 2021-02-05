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«Атлетик» в серии пенальти обыграл «Бетис» и вышел в полуфинал Кубка Испании

«Атлетик» в серии пенальти обыграл «Бетис» и вышел в полуфинал Кубка Испании
Футбол / Испания 0
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Завершился четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Бетис» принимал «Атлетик». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась победой гостей в серии пенальти. (1:1, 4:1 – по пенальти).

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. Хозяева открыли счёт на 84-й минуте после точного удара Хуанми. «Атлетику» удалось сравнять счёт на четвёртой компенсированной минуте и перевести игру в овертайм. Гол в свой актив записал Рауль Гарсия. В дополнительное время команды также не определили победителя и судьба путевки в следующий этап определилась в серии пенальти, где победу одержали футболисты «Атлетика».

Отметим, по ходу матча «Атлетик» получил шесть жёлтых карточек. Футболисты «Бетиса» заработали два предупреждения.

На предыдущей стадии турнира «Бетис» обыграл «Реал Сосьедад», а «Атлетик» одержал победу в матче с «Алькояно».

Кубок Испании. 1/4 финала
04 февраля 2021, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
1 : 4
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Хуанми – 84'   1:1 Гарсия – 90+4'
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