«Атлетик» в серии пенальти обыграл «Бетис» и вышел в полуфинал Кубка Испании

Завершился четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Бетис» принимал «Атлетик». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась победой гостей в серии пенальти. (1:1, 4:1 – по пенальти).
Основное время матча завершилось со счётом 1:1. Хозяева открыли счёт на 84-й минуте после точного удара Хуанми. «Атлетику» удалось сравнять счёт на четвёртой компенсированной минуте и перевести игру в овертайм. Гол в свой актив записал Рауль Гарсия. В дополнительное время команды также не определили победителя и судьба путевки в следующий этап определилась в серии пенальти, где победу одержали футболисты «Атлетика».
Отметим, по ходу матча «Атлетик» получил шесть жёлтых карточек. Футболисты «Бетиса» заработали два предупреждения.
На предыдущей стадии турнира «Бетис» обыграл «Реал Сосьедад», а «Атлетик» одержал победу в матче с «Алькояно».
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