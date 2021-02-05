«Это пенальти, который трудно принять». Моуринью о поражении «Тоттенхэма» в игре с «Челси»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в матче с «Челси». Встреча 22-го тура прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» и завершилась победой «Челси» со счётом 1:0. Победный гол в матче с пенальти забил Жоржиньо.

«Это было немного сложно, но сколько у них было шансов? У нас не было мяча, мы не создавали моменты в первом тайме. В конце концов, всё решило пенальти. Они забили пенальти, который не является пенальти. Это пенальти, который трудно принять и проиграть такую игру немного больно», — приводит слова Моуринью BBC.

Гол Жоржиньо с пенальти.

Подопечные Томаса Тухеля набрали в 22 матчах 36 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шпоры» (33) — на 8-м месте. У «Тоттенхэма» один матч в запасе. Лидером турнира является «Манчестер Сити» (47).