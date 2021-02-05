Томас Тухель прокомментировал победу «Челси» в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу в матче с «Тоттенхэм Хотспур» (1:0) в 22-м туре АПЛ.

«Мы очень довольны результатом. Это была трудная игра снова против сильного соперника, но мы играли очень хорошо и отлично контролировали игру. Это был хороший первый тайм.

Если вы играете против качественной команды, должны признать, что есть моменты, когда вы должны терпеть. Мы защищались очень активно и смело. Мы отчаянно пытались забить второй гол, так как это могло бы закончить игру. Я доволен духом и настроем в защите. Очень солидная командная игра и заслуженная победа», — приводит слова Тухеля BBC.

Подопечные Томаса Тухеля набрали в 22 матчах 36 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шпоры» (33) — на 8-м месте. У «Тоттенхэма» один матч в запасе. Лидером турнира является «Манчестер Сити» (47).