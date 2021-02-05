Томас Тухель прокомментировал победу «Челси» в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу в матче с «Тоттенхэм Хотспур» (1:0) в 22-м туре АПЛ.
«Мы очень довольны результатом. Это была трудная игра снова против сильного соперника, но мы играли очень хорошо и отлично контролировали игру. Это был хороший первый тайм.
Если вы играете против качественной команды, должны признать, что есть моменты, когда вы должны терпеть. Мы защищались очень активно и смело. Мы отчаянно пытались забить второй гол, так как это могло бы закончить игру. Я доволен духом и настроем в защите. Очень солидная командная игра и заслуженная победа», — приводит слова Тухеля BBC.
Подопечные Томаса Тухеля набрали в 22 матчах 36 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шпоры» (33) — на 8-м месте. У «Тоттенхэма» один матч в запасе. Лидером турнира является «Манчестер Сити» (47).
- 5 февраля 2021
-
02:16
-
01:55
-
01:42
-
00:59
-
00:54
-
00:51
-
00:38
-
00:32
-
00:25
-
00:08
-
00:05
-
00:00
- 4 февраля 2021
-
23:53
-
23:47
-
23:27
-
23:24
-
23:19
-
23:11
-
22:57
-
22:42
-
22:28
-
22:23
-
22:12
-
22:11
-
22:06
-
22:02
-
21:48
-
21:39
-
21:34
-
21:23
-
21:12
-
21:08
-
20:54
-
20:53
-
20:36