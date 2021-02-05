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Защитник «Порту» получил травму спинного мозга после столкновения с Крицюком

Защитник «Порту» получил травму спинного мозга после столкновения с Крицюком
Футбол / Прочие турниры 0
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«Порту» выступил с заявлением по поводу состояния здоровья защитника Нану, которого увезли на скорой после столкновения с российским голкипером «Белененсеша» Станиславом Крицюком в матче чемпионата Португалии.

«Нану получил сотрясение головного мозга и травму спинного мозга с потерей сознания. На данный момент он стабилен, в сознании и уже ориентируется во времени и пространстве. Обследования, проведенные в больнице не выявили никаких изменений клинической степени тяжести. Он будет находиться под наблюдением в больнице», — написано в «твиттере» «Порту».

Инцидент произошёл на 87-й минуте встречи при счёте 0:0. Во время навеса футболиста «Порту» в штрафную «Белененсеша» Крицюк пошёл на перехват, защитник «Белененсеша» был первым на мяче, однако россиянин на полном ходу налетел на Нану, который боролся за мяч. Игрок «Порту» потерял сознание, его увезли на машине скорой помощи, которая выехала прямо на футбольное поле. Футболисты «драконов» плакали, глядя на то, как Нану оказывают помощь.

Встреча была остановлена на 10 минут. После возобновления российский голкипер смог продолжить игру.

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