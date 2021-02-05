Жозе Моуринью впервые в тренерской карьере проиграл два домашних матча подряд

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» завершился центральный матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси». Гости одержали победу со счётом 1:0.

Как сообщается в «твиттере» OptaJoe, Жозе Моуринью провёл 327-й домашний матч в тренерской карьере. Португальский специалист впервые проиграл два домашних матча. В предыдущем домашнем матче «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю». Серия поражений команды в чемпионате Англии составляет три матча.

Подопечные Томаса Тухеля набрали в 22 матчах 36 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шпоры», набрав 33 очка, находятся на 8-м месте. У «Тоттенхэма» один матч в запасе. Лидером турнира является «Манчестер Сити» (47).