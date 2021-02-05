«Челси» рассматривает возможность возвращения Эдена Азара

«Челси» рассматривает возможность возвращения нападающего «Реала» Эдена Азара, сообщает Defensa Central.
По данным источника, несмотря на проблемы со здоровьем у футболиста лондонский клуб включил его в список возможных приобретений. При этом, «Челси» рассчитывает вернуть игрока со значительной скидкой. Лондонцы будут готовы заплатить за него около € 40 – 50 млн. Лондонцы считают, что Азар станет отличным приобретением в летнее трансферное окно и в АПЛ череда травм игрока закончится.
Эден Азар перешёл в мадридский «Реал» из лондонского «Челси» летом 2019 года. Сумма трансфера составила более € 100 млн. В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец, испытывающий проблемы из-за травм, принял участие всего в 8 матчах испанской Примеры, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.
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