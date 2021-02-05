Крицюк выступил с обращением после столкновения с Нану, которого увезли на скорой

Российский голкипер «Белененсеша» Станислав Крицюк выступил с обращением по поводу травмы защитника «Порту» Нану, с которым он столкнулся в матче чемпионата Португалии. Футболиста увезли на скорой. Позже стало известно, что он получил сотрясение головного мозга и травму спинного мозга.
«Первое и самое главное: я надеюсь, что с Нану все будет хорошо, что он поправится, будет полностью здоров и снова в скором времени выйдет на поле! Я буду молиться за Нану и за его семью, чтобы все было хорошо с ним. Второе: так как я сейчас получаю много оскорблений в свой адрес через интернет, хочу объяснить эпизод. Я шёл на перехват и мы с Нану, плюс защитник двигались к мячу. Я кричал, что играю, если бы защитник оставил мяч, то я был бы первым на мяче и выбил бы его кулаками. (На повторе хорошо видно, что мой кулаки прямо за ногой Бруно и где мои руки, и когда и с какой стороны идёт столкновение). И Нану врезался бы в меня и фол был бы в нашу сторону (решение судьи и ВАР не назначать пенальти подтверждает мои слова). На видео это видно.
Ещё раз (для этого ставлю повтор), в Нану я не влетал руками или кулаками, как иногда может показаться на фото или с определённых ракурсов. Нану влетел в меня с боку и мы ударились головами. Соответственно, в моих действиях не было злого умысла, просто игровой момент. И я бы мог оказаться на месте Нану, но мне чуть больше повезло.
Третье: я это написал, чтобы остановить негативные комментарии. Хотя я понимаю, что так люди выражают свою любовь к клубу и беспокойство за игрока. Никто в том, что случилось не виноват. Это спорт. И к моему большому сожалению, в нем иногда случаются такие вещи! Дай бог здоровья Нану и терпения и сил его семье! Всем добра», — написал Крицюк в своём «Инстаграме».
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