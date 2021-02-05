Джеки Чан забил гол-призрак на региональном турнире в Бразилии

В первом четвертьфинальном матче регионального Кубка Верде в Бразилии был забит гол-призрак (ошибочно засчитанный мяч).
Футболист «Манауса» Джеки Чан на 71-й минуте нанёс удар издали по воротам «Пайсанду». Мяч попал в перекладину, ударился о газон и не пересёк линию ворот. Однако помощник судьи показал на центр поля, и арбитр засчитал гол.
После гола-призрака игроки «Пайсанду» окружили помощника арбитра и просили пересмотреть эпизод, но решение было оставлено без изменений. Матч закончился со счётом 1:1. В бразильском Кубке Верде система VAR не используется.
31 января бразильские клубы «Палмейрас» и «Сантос» провели финальный матч Кубка Либертадорес. Встреча проходила на стадионе «Маракана — Марио Филью» в Рио-де-Жанейро и завершилась победой «Палмейраса» со счётом 1:0.
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