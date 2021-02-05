7-е место Овечкина в списке снайперов НХЛ и столкновение Крицюка с Нану. Главное к утру

Александр Овечкин вышел на чистое седьмое место в списке снайперов в истории НХЛ, а Станислав Крицюк совершил столкновение с футболистом «Порту», которого с серьёзной травмой увезла скорая – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Александр Овечкин вышел на чистое седьмое место в списке снайперов в истории НХЛ.

2. Защитник «Порту» получил травму спинного мозга после столкновения с Крицюком.

3. Правительство Германии запретило «Ливерпулю» въезд на территорию страны на матч ЛЧ.

4. Дубль Сулейманова принёс «Краснодару» победу над «Ростовом».

5. Хачанов обыграл Андерсона и вышел в четвертьфинал турнира в Мельбурне.

6. Кокорин включён в заявку «Фиорентины» на матч с «Интером».

7. Артемий Панарин повторил достижение Брайана Лича, Яромира Ягра и Микаэля Нюландера.

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9. Тухель определился с первой трансферной целью у руля «Челси».

10 «Челси» обыграл «Тоттенхэм» в центральном матче 22-го тура АПЛ.

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12. ЦСКА в двух овертаймах проиграл «Валенсии», Майк Джеймс набрал 37 очков.

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