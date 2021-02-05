Штолцерс: предложил Неймара в «Манчестер Сити» за € 26 млн, услышал: «Дорого. Извини»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Штолцерс рассказал, как предлагал «Манчестер Сити» купить нападающего сборной Бразилии Неймара.
«Недавно я разбирал электронную почту и наткнулся на письмо 2011 года с заголовком «Неймар». Вспомнил, что его предлагали в «Челси» за € 26 млн. Но «Челси» отказал. Сказали: «Нет, дорого. Мы не возьмём его». Хотя он уже играл в сборной Бразилии. Зря его не взяли, конечно, сглупили.
Мой знакомый агент Гриша Крицер встретился на каком-то сборе с отцом Неймара, переговорил с ним и предложил: «В Лондоне Андрюха Штолцерс сидит. Сейчас мы его дёрнем». Они обратились ко мне, потому что у меня был знакомый в «Ман Сити».
Я позвонил приятелю: «Слушай, есть такой пацан — Неймар. Возьмите, не пожалеете. «Челси» только что не дал за него € 26 млн, но он стопроцентно стоит больше. Он и как игрок вам поможет, и наваритесь на нём». — «Да-да. Переговорим с директорами». Они устроили собрание, я просидел там четыре часа и услышал: «Решили его не брать. Дорого». — «Блин, ну как так?» — «Извини», — цитирует Штолцерса «Матч ТВ».
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