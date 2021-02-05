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Александар Коларов не оправдал ожиданий «Интера». Клуб намерен расстаться с ним летом

Александар Коларов не оправдал ожиданий «Интера». Клуб намерен расстаться с ним летом
Футбол / Италия 0
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Защитник миланского «Интера» Александар Коларов с большой вероятностью покинет команду в летнее трансферное окно.

Контракт 35-летнего сербского футболиста с «нерадзурри» истечёт грядущим летом. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Александар не оправдал ожиданий, и клуб намерен расстаться с ним по окончании сезона, не продлив соглашение.

Коларов перешёл в «Интер» в сентябре прошлого года из «Ромы», цвета которого защищал на протяжении трёх лет. Ранее он выступал за «Манчестер Сити», «Лацио» и клубы на родине. В сборную Сербии вызывается с 2008 года.

В нынешнем сезоне Александар принял участие в 7 матчах итальянской Серии А, в которых отдал одну результативную передачу. «Интер», набрав 44 очка в 20 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, уступая лишь «Милану» (46).

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