Андрей Штолцерс: я балдел от игры за «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Штолцерс рассказал о времени, которое он провёл в стане красно-белых.



«Попасть в «Спартак» — счастье. Сравнимо с выигрышем в лотерею. Тем обидней было, что я забивал в первых матчах, а команда проигрывала. Но то, что меня и всю команду в те тяжёлые дни утешали, поддерживали гениальные артисты и космонавты, приводило в невероятный восторг. Для меня, выросшего в Советском Союзе, это было очень почётно.



Игра на «Бернабеу» запомнилась идеальным полем. «Спартаку» с его быстрым пасом и быстрыми передвижениями было в кайф там играть. И до, и после — в даже английских лигах — мне редко удавалось играть на таких превосходных газонах.



Причём тогда на «Бернабеу» я не просто наслаждался дебютом в Лиге чемпионов, но и чувствовал, что мы можем выиграть турнир. Нам попалась сильная группа: помимо «Реала», финалист следующей ЛЧ «Байер» и чемпион Португалии «Спортинг». А мы взяли и вышли из неё со второго места. Я балдел от игры за «Спартак», но пришлось уезжать.



Я, конечно, хотел остаться, но «Спартак» не договорился по деньгам с «Шахтёром», владевшим моим трансфером. В отличие от «Фулхэма». Переехать в Англию мне помогли агенты Костя Сарсания и тот самый Гриша Крицер. Лондонский матч «Спартака» с «Арсеналом» я уже как зритель смотрел на «Хайбери». Увы, из-за смены руководства внутри «Спартака» многое испортилось, что привело к поражениям в играх второго группового этапа», — цитирует Штолцерса «Матч ТВ».

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