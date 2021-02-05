Комличенко рассказал, кто в «Динамо» тяжелее всех переживает поражения

Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко рассказал, кто в «Динамо» больше всех переживает после поражений.



«После провальных матчей бывают и конфликты — все заведены. Но это происходит из-за того, что игрокам небезразлично происходящее на поле. В команде есть игроки с большим опытом, они могут и напихать молодым, но после этого должен обязательно быть подсказ, чтобы не просто так всё было. Мы после поражения от «Сочи» также на повышенных тонах говорили.



Антон Шунин в этом плане лидер, очень переживает после поражений, очень много эмоций, от этого закипаешь. На самом деле, никто не хочет проигрывать, это идёт и от главного тренера. Шварц хочет, чтобы мы не только каждую игру выигрывали, а буквально каждый эпизод в матче», — цитирует Комличенко Sport24.

Шварц объяснил низкую результативность Комличенко в «Динамо»