Академия Александра Мостового открыла набор детей от 5 до 16 лет на спецусловиях

Один из лучших футболистов в истории сборных СНГ и России Александр Мостовой открыл набор в свою детскую футбольную Академию. В феврале для всех новых воспитанников доступны специальные условия. Подробнее с ними можно ознакомиться на официальном сайте. К тренировкам приглашаются дети от 5 до 16 лет. Самые талантливые игроки получают грант на бесплатное обучение в Академии, включение в основной состав команды Мостового, предложение пройти сборы в Бельгии и Нидерландах.
Предложение включает в себя:
— Индивидуальную работу с тренером на каждой тренировке
— Карту прогресса ученика по ключевым показателям (ежемесячно)
— Тренировки от двух раз в неделю (зависит от выбранного абонемента)
— Товарищеские матчи.
Занятия проходят на искусственном газоне в манеже московского стадиона «Луч»:
Понедельник — 18:15
Среда — 18:30
Пятница — 18:30
Воскресенье — 13:00.
- 5 февраля 2021
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