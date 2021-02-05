Академия Александра Мостового открыла набор детей от 5 до 16 лет на спецусловиях

Один из лучших футболистов в истории сборных СНГ и России Александр Мостовой открыл набор в свою детскую футбольную Академию. В феврале для всех новых воспитанников доступны специальные условия. Подробнее с ними можно ознакомиться на официальном сайте. К тренировкам приглашаются дети от 5 до 16 лет. Самые талантливые игроки получают грант на бесплатное обучение в Академии, включение в основной состав команды Мостового, предложение пройти сборы в Бельгии и Нидерландах.



Предложение включает в себя:

— Индивидуальную работу с тренером на каждой тренировке

— Карту прогресса ученика по ключевым показателям (ежемесячно)

— Тренировки от двух раз в неделю (зависит от выбранного абонемента)

— Товарищеские матчи.



Занятия проходят на искусственном газоне в манеже московского стадиона «Луч»:

Понедельник — 18:15

Среда — 18:30

Пятница — 18:30

Воскресенье — 13:00.