Комличенко: есть один гаишник в Химках — всегда тормозит, уже меня в лицо даже знает
Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко рассказал историю о гаишнике, который постоянно его останавливает.
«Есть один гаишник в Химках — всегда тормозит, уже меня в лицо даже знает. И каждый раз машет жезлом. Просто проверка документов. Пару раз штраф выписывали за тонировку. Ну я сказал: «Выписывайте», поехал потом и снял её. Ну и по мелочи штрафы, если правда нарушил», — цитирует Комличенко Sport24.
«Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстаёт от зоны еврокубков, которую замыкает «Сочи», на 3 очка. В первом матче после зимней паузы бело-голубым предстоит сыграть с «Ахматом». Встреча пройдёт в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 28 февраля.
Комличенко рассказал, кто в «Динамо» тяжелее всех переживает поражения
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