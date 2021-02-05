Матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» может пройти в Будапеште

Стало известно возможное место проведения первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Ливерпулем».
Напомним, правительство Германии запретило мерсисайдцам въезд на территорию страны в связи с постановлением о защите от распространения коронавируса. Правило предусматривает исключения, однако среди них нет отдельного пункта для спортсменов. Таким образом, встреча точно не пройдёт в Лейпциге.
Как сообщает журналист The Telegraph Крис Баском в «Твиттере», матч могут провести в Будапеште. При этом пока не рассматривается вариант, при котором первая встреча пройдёт в Ливерпуле. Красные пока не получали соответствующего обращения.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» запланирован на 16 февраля. Ответная встреча должна пройти 10 марта.
- 5 февраля 2021
-
13:00
-
12:49
-
12:47
-
12:28
-
12:22
-
12:00
-
11:34
-
11:11
-
10:59
-
10:54
-
10:35
-
10:29
-
10:01
-
09:47
-
09:38
-
09:28
-
08:39
-
08:30
-
08:04
-
07:41
-
07:18
-
04:14
-
03:56
-
03:32
-
03:11
-
02:53
-
02:30
-
02:16
-
01:55
-
01:42
-
00:59
-
00:54
-
00:51
-
00:38
-
00:32