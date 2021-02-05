Матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» может пройти в Будапеште

Стало известно возможное место проведения первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Ливерпулем».



Напомним, правительство Германии запретило мерсисайдцам въезд на территорию страны в связи с постановлением о защите от распространения коронавируса. Правило предусматривает исключения, однако среди них нет отдельного пункта для спортсменов. Таким образом, встреча точно не пройдёт в Лейпциге.



Как сообщает журналист The Telegraph Крис Баском в «Твиттере», матч могут провести в Будапеште. При этом пока не рассматривается вариант, при котором первая встреча пройдёт в Ливерпуле. Красные пока не получали соответствующего обращения.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» запланирован на 16 февраля. Ответная встреча должна пройти 10 марта.

Правительство Германии запретило «Ливерпулю» въезд на территорию страны на матч ЛЧ