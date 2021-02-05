Слуцкий: после первой тренировки в «Рубине» сказал: «Я здесь не зря, поскольку есть Хвича»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о полузащитнике клуба Хвиче Кварацхелии.



«После первой тренировки в «Рубине» я сказал сам себе: «Не знаю, вылетим мы или нет, но я точно здесь не зря, потому что есть Хвича Кварацхелия». Дальше эта мысль только крепла в моей голове. В чём разница между ним и остальными? Для меня важно встретить футболиста без потолка. 95% футболистов, с которыми ты работаешь, имеют какое-либо ограничение: менталитет, скорость, техническая составляющая, антропометрические данные, физические. У Хвичи такого потолка нет.



Может быть, он не готов к топам, но к субтопам точно готов. К тем командам, которые идут обычно с четвёртого по седьмое место в таблице. «Боруссия» ближе к топам, но к «Байеру» он точно готов. Ему нужен промежуточный шаг для топа, чтобы получить уверенность. Учитывая его возраст, в этом нет ничего страшного», — цитирует Слуцкого «Бизнес Online».



Казанский «Рубин» в 19 встречах набрал 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка.

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