Слуцкий: лимит — это больше про популизм. Тебе нужно что-то сделать, и ты раз — и сделал

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
«Я работал в Премьер-Лиге и в долимитный период. В том числе руководил «Москвой» во время знаменитой игры 2005 года с московским «Динамо», когда «Динамо» вышло с 11 легионерами. Я не увидел, что поколение, взращённое в условиях лимита, оказалось сильнее поколения без лимита. На мой взгляд, важнее заниматься развитием детско-юношеской инфраструктуры, обучением тренеров, нежели чем-то другим. Иногда спрашивают, почему в Исландии так, а у нас — так? Потому что в Исландии 300 манежей, в шаговой доступности у каждого ребёнка. В нашей стране от Сибири до Дальнего Востока нет ни одного. Все дети тренируются с ноября по март в зале 20×40.
Лимит — это больше про популизм. Тебе нужно что-то сделать, и ты раз — и сделал. Это не работа на перспективу, и я не вижу, какие преимущества нам дал лимит. Когда мы приводим в защиту лимита чемпионат мира 2018 года, это не совсем этично. А что, если вспомнить Евро-2008? Всё то поколение сборной было выращено без него», — цитирует Слуцкого «Бизнес Online».
- 5 февраля 2021
-
14:25
-
14:07
-
14:02
-
13:55
-
13:36
-
13:35
-
13:29
-
13:23
-
13:18
-
13:04
-
13:00
-
12:49
-
12:47
-
12:28
-
12:22
-
12:00
-
11:34
-
11:11
-
10:59
-
10:54
-
10:35
-
10:29
-
10:01
-
09:47
-
09:38
-
09:28
-
08:39
-
08:30
-
08:04
-
07:41
-
07:18
-
04:14
-
03:56
-
03:32
-
03:11