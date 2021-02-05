Слуцкий: лимит — это больше про популизм. Тебе нужно что-то сделать, и ты раз — и сделал

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.



«Я работал в Премьер-Лиге и в долимитный период. В том числе руководил «Москвой» во время знаменитой игры 2005 года с московским «Динамо», когда «Динамо» вышло с 11 легионерами. Я не увидел, что поколение, взращённое в условиях лимита, оказалось сильнее поколения без лимита. На мой взгляд, важнее заниматься развитием детско-юношеской инфраструктуры, обучением тренеров, нежели чем-то другим. Иногда спрашивают, почему в Исландии так, а у нас — так? Потому что в Исландии 300 манежей, в шаговой доступности у каждого ребёнка. В нашей стране от Сибири до Дальнего Востока нет ни одного. Все дети тренируются с ноября по март в зале 20×40.



Лимит — это больше про популизм. Тебе нужно что-то сделать, и ты раз — и сделал. Это не работа на перспективу, и я не вижу, какие преимущества нам дал лимит. Когда мы приводим в защиту лимита чемпионат мира 2018 года, это не совсем этично. А что, если вспомнить Евро-2008? Всё то поколение сборной было выращено без него», — цитирует Слуцкого «Бизнес Online».

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