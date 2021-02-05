«Чудовищная ситуация». В «Аяксе» отреагировали на годичную дисквалификацию Онаны

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар выступил с заявлением после решения УЕФА дисквалифицировать вратаря команды Андре Онану на год за допинг.



«Мы против препаратов, воздействующих на форму футболистов, и выступаем за честный спорт. И для Андре, и для нас это чудовищная ситуация. Онана — топ-вратарь, который годами доказывал свою ценность и пользуется большой популярностью среди болельщиков. Мы надеялись на условную дисквалификацию или отстранение на гораздо меньший срок, чем 12 месяцев, потому что, вероятно, Андре не пытался усилить своё тело и таким образом улучшить свою игру», — цитирует ван дер Сара пресс-служба «Аякса».



Напомним, в допинг-пробе Онаны был обнаружен фуросемид. В «Аяксе» утверждают, что 24-летний футболист по ошибке принял лекарство жены.

Вратарь «Аякса» дисквалифицирован на год за допинг. Он по ошибке принял лекарство жены