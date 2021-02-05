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Луис Суарес: вижу, как складываются дела у «Барселоны». Меня это немного успокаивает

Луис Суарес: вижу, как складываются дела у «Барселоны». Меня это немного успокаивает
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес высказался о своём переходе в клуб из «Барселоны» перед началом этого сезона.

«Было очень тяжело, когда я покидал «Барселону». Вокруг ходили слухи, которые потом подтвердились. Это ранило меня сильнее всего. Куман позвонил мне и сказал, что не рассчитывает на меня. Я не хотел никаких метаний — только сделать так, чтобы всем было проще. Последнее, чего я хотел, — это быть проблемой.

Я вижу, как складываются дела у «Барселоны», и меня это немного успокаивает. Я мог остаться, сказать, что у меня контакт и я не уйду. К тому же я не сомневался в своей форме. Но я знал, что после этого для меня настанут плохие времена. Мне нужно было уйти из чувства гордости», — цитирует Суареса Onda Cero.

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