Луис Суарес: вижу, как складываются дела у «Барселоны». Меня это немного успокаивает

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес высказался о своём переходе в клуб из «Барселоны» перед началом этого сезона.



«Было очень тяжело, когда я покидал «Барселону». Вокруг ходили слухи, которые потом подтвердились. Это ранило меня сильнее всего. Куман позвонил мне и сказал, что не рассчитывает на меня. Я не хотел никаких метаний — только сделать так, чтобы всем было проще. Последнее, чего я хотел, — это быть проблемой.



Я вижу, как складываются дела у «Барселоны», и меня это немного успокаивает. Я мог остаться, сказать, что у меня контакт и я не уйду. К тому же я не сомневался в своей форме. Но я знал, что после этого для меня настанут плохие времена. Мне нужно было уйти из чувства гордости», — цитирует Суареса Onda Cero.

Куман: лучше бы Суарес перешёл в «Ювентус», а не в «Атлетико»