«Доминирует больше, чем когда-либо!» «Ювентус» поздравил Роналду с 36-летием

Пресс-служба туринского «Ювентуса» поздравила нападающего команды Криштиану Роналду с днём рождения. Сегодня, 5 февраля, ему исполняется 36 лет.



«36 лет, а всё ещё доминирует больше, чем когда-либо! С днём рождения, Криштиану!» — говорится в сообщении «бьянконери» в «Твиттере».



Роналду перешёл в «Ювентус» в 2018 году из мадридского «Реала», где провёл девять лет. Ранее португальский футболист играл за лиссабонский «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед». С 2003 года Криштиану вызывается в сборную Португалии. В составе национальной команды форвард — чемпион Европы и победитель Лиги наций УЕФА.



В нынешнем сезоне Роналду провёл 23 матча, забил 22 гола и отдал 3 результативные передачи. Действующий контракт нападающего с итальянским клубом рассчитано до лета 2022 года.

Топ лучших голов Роналду в составе «Ювентуса»: