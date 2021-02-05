Максим Турищев: ближайшая цель в «Ростове» — попадание в состав

Новичок «Ростова» Максим Турищев рассказал о переходе в новый клуб и целях.



«Мне позвонили и сказали, что есть возможность поехать на сбор с этим клубом. Долго не думал над предложением, ведь «Ростов» — прогрессирующая команда, здесь много молодых и талантливых игроков. Кроме этого, Валерий Карпин – очень грамотный тренер. Работая с ним, можно прибавить в мастерстве и в классе как состоявшимся футболистам, так и начинающим. Он был большим игроком, у него можно многому научиться. Также отмечу и сильный характер – это передается игрокам.



Знал некоторых ребят, которые были в «Локомотиве». В коллектив влился достаточно быстро, так как в команде очень хорошая атмосфера. Все игроки позитивные и достаточно открытые. Это немаловажно, когда только переходишь в новый для себя клуб.



У меня есть мечта. Чтобы она осуществилась, нужно постоянно ставить перед собой цели. Предыдущей целью было попасть в главную команду, чтобы расти и развиваться уже на более высоком уровне. Думаю, что с помощью тренерского штаба и партнёров по команде я буду постоянно прогрессировать и получать как можно больше игрового времени. Всё зависит от моей работы на тренировках. Так что ближайшая цель – это попадание в состав. Я сделаю всё возможное для этого".

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