Василий Березуцкий перевел экс-вратарю сборной России по пляжному футболу 3 млн на лечение
Тренер ЦСКА Василий Березуцкий перевел экс-вратарю сборной России по пляжному футболу Андрею Бухлицкому 3 млн рублей на лечение.
«Вася очень сильно мне помог. Ногу мне починил. Мне многие помогали в отношении моего здоровья. Вася? У меня был просто тупик. Жена говорит: «А что делать?» Я довольно скромный. У Васьки никогда ничего не спрашивал, честно. Просто позвонил и сказал, как есть. Никогда такого не было… Есть возможность, нет? Поможешь — не поможешь. Ну и всё», — сказал Бухлицкий в интервью Sports.ru.
В интервью стало известно, что Василий Березуцкий перевёл 3 млн рублей, что составило около половины суммы. Бывшему вратарю сборной России по пляжному футболу грозила ампутация ноги. В итоге Андрей Бухлицкий прошёл лечение в Сингапуре.
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