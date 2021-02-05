Луис Суарес отреагировал на утечку информации о контракте Месси с «Барселоной»

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал появление в СМИ подробностей соглашения его друга и бывшего партнёра по «Барселоне» форварда Лионеля Месси.



«Я не понимаю, почему люди такие злые и хотят сделать публичной такую личную вещь, как контракт Лео, учитывая, сколько он дал клубу. Никто до него не давал так много одной команде. Об условиях контракта знали только четыре или пять человек. Но я не знаю, кто именно это мог быть», — приводит слова Суареса Onda Cero.



По информации СМИ, за четыре года действия контракта Месси получит € 555 млн. € 138 млн за сезон — фиксированные, плюс премии. Чуть больше € 115 млн выплачено 33-летнему аргентинцу в качестве подъёмных за подписание соглашения. Почти € 78 млн — бонусы за лояльность.



Суарес защищал цвета «Барселоны» с 2014 по 2020 год, после чего перешёл в «Атлетико». В нынешнем сезоне 34-летний уругваец забил 14 голов (2 — с пенальти) и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах чемпионата Испании.

Скандалы, интриги и € 500 млн. «Барселона» живёт в эпохе Возрождения Бартомеу, Борджиа и другие кланы бьются за власть. Насмерть, но под ковром.