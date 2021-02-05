«Барселона» сыграет с «Севильей» в полуфинале Кубка Испании

Состоялась жеребьёвка полуфиналов Кубка Испании сезона-2020/2021. «Барселона» поборется за выход в финал с «Севильей», а во втором полуфинале столкнутся «Атлетик» из Бильбао и «Леванте». Финалист будет определяться по результатам двух встреч. Первые состоятся 9-11 февраля, а ответные — 2-4 марта.



Победитель турнира участвует в Лиге Европы и матчах за Суперкубок Испании перед началом следующего сезона. Действующим обладателем Кубка является «Валенсия», обыгравшая 25 мая 2019 года в финале «Барселону» со счётом 2:1 на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Розыгрыш Кубка Испании сезона-2019/2020 до сих пор не выявлен из-за коронавируса. «Реал Сосьедад» и «Атлетик» разыграют трофей 4 апреля в Ла-Корунье.

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