«Динамо» вырвало победу у «Рубина» благодаря голу Комличенко на 93-й минуте

Московское «Динамо» одержало победу в товарищеском матче с казанским «Рубином». Встреча завершилась со счётом 3:2.
Бело-голубые вышли вперёд на 18-й минуте благодаря точному удару полузащитника Себастьяна Шиманьского. Под занавес первого тайма, на 41-й минуте, хавбек Даниил Фомин удвоил преимущество динамовцев. Перед свистком на перерыв «Рубин» успел отыграть один мяч — пенальти реализовал нападающий Джордже Деспотович. В начале второй половины встречи, на 53-й минуте, он оформил дубль, вновь точно пробив с одиннадцатиметровой отметки. Судьбу противостояния решил гол форварда московской команды Николая Комличенко на 3-й добавленной минуте.
«Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (28) располагается на девятой строчке.
- 5 февраля 2021
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