Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Динамо» вырвало победу у «Рубина» благодаря голу Комличенко на 93-й минуте

«Динамо» вырвало победу у «Рубина» благодаря голу Комличенко на 93-й минуте
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Московское «Динамо» одержало победу в товарищеском матче с казанским «Рубином». Встреча завершилась со счётом 3:2.

Бело-голубые вышли вперёд на 18-й минуте благодаря точному удару полузащитника Себастьяна Шиманьского. Под занавес первого тайма, на 41-й минуте, хавбек Даниил Фомин удвоил преимущество динамовцев. Перед свистком на перерыв «Рубин» успел отыграть один мяч — пенальти реализовал нападающий Джордже Деспотович. В начале второй половины встречи, на 53-й минуте, он оформил дубль, вновь точно пробив с одиннадцатиметровой отметки. Судьбу противостояния решил гол форварда московской команды Николая Комличенко на 3-й добавленной минуте.

«Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (28) располагается на девятой строчке.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
05 февраля 2021, пятница. 14:30 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва, Россия
0:1 Шиманьски – 18'   0:2 Фомин – 41' (пен)   1:2 Деспотович – 45+3' (пен)   2:2 Деспотович – 53' (пен)   2:3 Комличенко – 90+3'
Удаления: нет / Плиев – 52'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021