Вратарь «Аякса» Онана выступил с заявлением о своей годичной дисквалификации за допинг

Вратарь «Аякса» Андре Онана в своём «твиттере» выступил с заявлением насчёт решения УЕФА дисквалифицировать его на 12 месяцев за допинг.
«Хочу сразу прояснить ситуацию: всё это — результат человеческой ошибки. Я перепутал лекарство, содержащее вещество, запрещённое ВАДА, с обычным аспирином. Оно было выписано моей девушке, и я принял его за аспирин, потому что упаковка была практически такой же. Я очень об этом сожалею.
Я уважаю апелляционный орган УЕФА, но не согласен с их решением в данном случае. Считаю наказание чрезмерным, учитывая, что УЕФА поставили в известность, что это была ошибка и случайность. Все знают, что я веду здоровый образ жизни и с самого начала карьеры был против допинга. Я осуждаю любое неспортивное поведение. Мне 24 года, и в последние сезоны мне повезло выйти на поле практически во всех матчах «Аякса» и своей сборной. Последние четыре года меня признают лучшим вратарём в Нидерландах, в Африке — последние три года. У меня нет причин прибегать к употреблению допинга для развития своей карьеры.
Я буду оспаривать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), чтобы доказать свою невиновность и очистить своё имя. Надеюсь в скором времени вернуться на поле и делать то, что я люблю, помогая партнёрам по команде. Хочу поблагодарить «Аякс» и сборную Камеруна за их поддержку и уверенность во мне», — написал Онана.
- 5 февраля 2021
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