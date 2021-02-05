Нападающий Роман Муртазаев может продолжить карьеру в европейском чемпионате, сообщает Meta-ratings.kz.
Экс-форвард «Тобола» получил предложения от венгерского «Уйпешта» и греческой ПАС «Янины». Оба клуба ведут борьбу за выживание в своих чемпионатах. С финансовой точки зрения это не самые привлекательные предложения, однако 27-летний игрок давно думает попробовать свои силы за пределами родной страны.
Пока Муртазаев находится в раздумьях, так как у него также есть варианты для продолжения карьеры в Казахстане: сразу три клуба КПЛ не прочь заполучить в свои ряды известного нападающего — это карагандинский «Шахтёр», «Астана» и «Актобе». На данный момент нападающий находится в статусе свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 1,2 млн.
- 5 февраля 2021
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