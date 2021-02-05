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Сандро Шварц подвёл итоги второго зимнего сбора «Динамо»

Сандро Шварц подвёл итоги второго зимнего сбора «Динамо»
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о втором зимнем сборе команды, который сегодня, 5 февраля, завершился победой в товарищеском матче с «Рубином» (3:2).

«Мы очень довольны сбором: хорошо находим свободные зоны, обороняемся, идёт хорошая позиционная игра. Сегодняшний матч показал, что мы как коллектив очень сильно подросли. Также укрепился и характер, последний решающий гол говорит об этом», — сказал Шварц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстаёт от зоны еврокубков, которую замыкает «Сочи», на 3 очка. В первом матче после зимней паузы бело-голубым предстоит сыграть с «Ахматом». Встреча пройдёт в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 28 февраля.

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