Шварц отреагировал на победный гол Комличенко на 93-й минуте матча с «Рубином»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о выступлении нападающего Николая Комличенко в товарищеском матче с «Рубином» (3:2), в котором тому удалось забить победный гол на 3-й добавленной к основному времени минуте.
«Комличенко выпадал на пару дней из тренировочного цикла. Но мы очень рады, что он забил и на первом тренировочном сборе, и сейчас. Доказательство того, что Комличенко хорошо работает. Мы рады этому», — сказал Шварц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
«Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстаёт от зоны еврокубков, которую замыкает «Сочи», на 3 очка. В первом матче после зимней паузы бело-голубым предстоит сыграть с «Ахматом». Встреча пройдёт в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 28 февраля.
- 5 февраля 2021
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